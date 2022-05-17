Минобороны показало работу беспилотников "Орлан" в ходе спецоперации

На них возложена большая роль в специальной операции

Киевские силовики, покидая позиции, открыли массированный огонь по территориям Донецкой и Луганской народных республик. Утром обстреляли город Ясиноватая и посёлок Еленовка. За ночь по пригородам Донецка выпустили около 200 снарядов. ВСУ уничтожают мосты и переправы, чтобы замедлить наступление. Несмотря на тщетные попытки Киева, войска народных республик продолжают освобождать населённые пункты от националистов.

Бойцы народной милиции ЛНР ведут бой за населённый пункт Камышеваха. Им удалось продвинуться вперёд после того, как освободили город Попасная. За него шли ожесточённые бои. Таким образом, линия фронта сдвинулась на 5 километров. Пехоту прикрывают танки. Техника уничтожает огневые и наблюдательные точки.

Военнопленные украинские солдаты рассказывают: боевики организовывают блиндажи и укрепляют позиции во время режима тишины и открытия гуманитарного коридора. Стратегия старая – запросить перемирие, чтобы сменить позиции. И присуща она исключительно националистам.

"У них шевроны. У них свастика. Немецкая свастика. На каждом из них. Сразу видно, что это добровольческий батальон или "Азов" (запрещен в России), или "Айдар" (запрещен в России). Это ребята, которые 8 лет всё грабили, убивали, кого хотели. Какое к ним будет отношение? Для них взять, выпустить рожок в толпу людей - это что нам друг на друга посмотреть", - рассказал военнопленный.

В спецоперации на Украине принимает участие сотни единиц техники. Министерство обороны показало кадры, как работоспособность боевых машин поддерживает ремонтный батальон. Механик-водитель бронетранспортёра рассказывает - долить масло и устранить мелкие поломки в полях могут сами. Но не больше. Без помощи специализированной бригады срок службы танков и БТР был бы значительно короче. Всё-таки техника работает на полную мощность.

Большая роль в специальной операции возложена на беспилотники, рассказывают военные. Летательные аппараты на дистанционном управлении "Орлан-10" не только разведывают обстановку, но и могут вести настоящий бой. С воздуха сбрасывают снаряды на укрепления ВСУ. "Орланы" уже уничтожили несколько складов боеприпасов, центров управления, бронированной и автомобильной техники.

Территорию Украины продолжают покидать беженцы. Многие стремятся попасть в Россию. На границе с Белгородской областью усиленный пограничный контроль. Важно, чтобы рубеж не пересекли украинские террористы.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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