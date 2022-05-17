Пугачева сделала заявление о возвращении в Россию

Звездное семейство планирует вернуться к началу учебного года

Алла Пугачева вместе с детьми планирует вернуться в Россию осенью этого года. Сейчас певица с супругом Максимом Галкиным находится в Израиле.

Как рассказала Примадонна газете "Известия", в Россию звездное семейство планирует вернуться к 1 сентября, когда у детей закончатся каникулы.

"А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся", - сказала Пугачева.

Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми уехали в Израиль после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Звездная пара снимает дом за миллион рублей в месяц в небольшом городке Кесария. В начале мая СМИ писали, что Пугачева и Галкин могут переехать из Израиля в Литву.

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