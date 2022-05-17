Боррель: ЕС поддержит прием Финляндии и Швеции в НАТО

Турция не одобряет стремление Стокгольма и Хельсинки присоединиться к военной организации

ЕС поддержит приём Финляндии и Швеции в НАТО, потому что их вступление в блок укрепит европейское единство. Об этом во вторник заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Правда, на деле в рядах европейцев разногласия пока только углубляются. Да и среди членов Североатлантического альянса единства нет.

В стремлении защититься от мифической российской угрозы Швеция и Финляндия активно стучатся в НАТО. Накануне Владимир Путин на саммите ОДКБ сообщил: у России проблем с этими странами нет, поэтому их вступление в альянс угрозы для нас не создает. Но в случае размещения там военной инфраструктуры, без ответа этот шаг не останется. Примечательно, что в самой организации, как выясняется, нет единства по вопросу приема новых членов. Президент Турции Эрдоган заявил, что в парламентах Швеции и Финляндии есть сторонники терроризма, которые выступают за санкции против Анкары:

"Мы не можем сказать "да". Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать "да", пусть не обижаются". Делегациям из Финляндии и Швеции не стоит утруждать себя поездкой в Турцию, чтобы убедить Анкару изменить свою позицию".

Зато США ожидаемо обеими руками "за" вступление новых членов. На брифинге об этом заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер. Но журналистам на этот раз куда интереснее были другие откровения нового представителя Белого дома.

"Я – первая черная, первая лесбиянка и одновременно первая иммигрантка, которая заняла эту должность. Меня бы не было здесь сегодня, если бы передо мной не было поколений, преодолевавших барьеры. Я стою на их плечах", - заявила она.

Также Карин Жан-Пьер пообещала быть максимально открытой и по другим вопросам, как и вся администрация Байдена. Звучит многообещающе, но верится с трудом. Уже который месяц президент США обещает решить экономические проблемы, а всю вину за них постоянно возлагает на Москву.

Тем временем уже многие американские эксперты прямо говорят: причина проблем в экономике - провальная политика Белого дома. Накануне цены на бензин побили новый рекорд. Как инфляция. Что, впрочем, не помешало Сенату с подачи Байдена одобрить новый многомиллиардный транш для военной помощи Украине.

Но в Киеве все равно недовольны. Глава МИДа Дмитрий Кулеба заявил: НАТО как организация ничего не сделала, чтобы помочь Украине. Это ли не призыв к полномасштабной войне в Европе. Впрочем, война против России, а иногда и из-за России, там и так уже идет. На культурном фронте. Обсуждение вопроса, допустимо ли изгонять российских артистов из европейских театров, закончилось настоящей дракой на одном из итальянских телеканалов.

Свое истинное лицо интеллигента-нациста показал и директор Баварской оперы. Людей он предлагает делить на некие категории. "То, что я сделал, кстати, я стал первым, кто там поступил - я отстранил некоторых российских артистов, которые тесно связаны с российской пропагандой. И, несмотря на то, что он мой очень хороший друг, я отстранил Валерия Гергиева", - сказал Серж Дорни.

А накануне получила продолжение скандальная история вокруг памятника воинам Великой Отечественной в Риге. МИД Латвии официально уведомил посольство России о приостановке действия статьи 13-й двустороннего договора о мемориальных сооружениях и памятниках. Теперь латвийским властям, видимо, ничто не помешает исполнить давно задуманное и снести мемориал.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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