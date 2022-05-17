Эксперты клуба "Валдай" обсудят сотрудничество России и Центральной Азии

Встреча проходит в Нижнем Новгороде

Концепцию российской внешней политики нужно скорректировать в связи с изменением международной обстановки. Эта работа уже идёт, заявил во вторник заместитель главы нашего МИДа Андрей Руденко на конференции дискуссионного клуба "Валдай".

Она открылась этим утром в Нижнем Новгороде. Тема - сотрудничество Москвы и государств Центральной Азии. Площадка на два дня объединит экспертов из девяти стран, включая Китай, Индию и Иран. Они обсудят перспективы взаимодействия России и стран региона в условиях глобального кризиса.

"Кто знает, какая будет конфигурация. Собственно, этому и посвящена наша конференция. Нас действительно ждут вызовы, и именно потому важно об этом говорить, и откровенно говорить, и находить какие-то не то чтобы решения, но, во всяком случае, обмениваться мнениями", - заявил председатель совета Фонда поддержки и развития международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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