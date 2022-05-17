Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Оли Стариковой

Помощь девочке нужна как можно скорее

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Сюжет - о двухлетней Оле Стариковой. У малышки - очень редкий и тяжёлый диагноз - первичный иммунодефицит: аутовоспалительный синдром. При малейшей инфекции её иммунитет работает "наоборот" - против собственного организма. Врачи долго пытались подобрать терапию и вот наконец необходимый препарат найден - Гамифант производится за рубежом и стоит более 12 миллионов рублей. Родителям маленькой Оли просто негде взять такую сумму. От этого лекарства зависит жизнь ребёнка.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Оли. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

Маленькая Оля очень любит гостей. Хотя в последнее время к ней приходят только врачи. До 8 месяцев Оля развивалась как обычный ребенок. А началось все неожиданно - с сыпи. Единичные пятна стали стремительно распространяться по всему телу. Держалась высокая температура. Родители с тревогой ездили из одной клиники в другую, надеясь, что это просто обычная аллергия. Но все оказалось гораздо серьезнее. Сбой случился в иммунной системе ребенка. Девочке поставили страшный диагноз — первичный иммунодефицит: аутовоспалительный синдром. Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Это опасное и очень редкое заболевание, при котором нарушается регуляция иммунного ответа. Собственные клетки вместо того, чтобы защищать организм от вирусов, бактерий и других инфекций, начинают его атаковать.

"Иммунные клетки нашей пациентки всегда находятся в состоянии избыточной повышенной готовности. И любой - даже минимальный триггер, любой минимальный провоцирующий фактор - банальная респираторная инфекция, которой болеют все маленькие дети, может привести к тому, что ее иммунная система будет избыточно активирована, и клетки иммунной системы будут просто пожирать остальной организм", - говорит врач - педиатр отделения иммунологии ФГБУ НМИЦ им. Рогачева Нелли Кан.

За полтора года Оля перенесла несколько обострений. И все это сопровождалось дыхательной недостаточностью, нарушением работы печени, анемическим синдромом. Она уже несколько раз побывала в реанимации. И каждый подбор терапии для лечения - это фактически игра в рулетку. Ведь заранее неизвестно, выживет ли девочка или нет.

"Иногда кажется, что вроде все ничего, раз начинаешь какой-то там препарат снижать дозировку и опять, все это по новой", - рассказала мама Оли Татьяна Комарова.

Постоянный прием таблеток, болезненные капельницы и уколы. Со всем этим Оля сталкивается каждый день. Для нее это уже стало ритуалом спасения. Как бы ни было больно и страшно, приходится терпеть.

"Вся в синяках, все руки исколоты. Помимо капельниц, еще же таблетки и уколы каждодневные - два раза в сутки. Очень больные уколы", - говорит Татьяна Комарова.

Оля грустно смотрит в глаза маме и верит, что когда-то эти испытания закончатся. Радуется своим маленьким победам и жизни. Часами может сидеть с любимыми игрушками, на коленях у мамы, листая книжки.

После длительной терапии для Оли все же нашли подходящее лекарство. Надеждой на спасение стал иностранный препарат, на который организм девочки отреагировал положительно. Она перестала температурить от каждого сквозняка, нормализовались все жизненно важные показатели. Под капельницей она получает лекарство, которое для нее означает спасение.

"Он ей начал помогать практически сразу, то есть те показатели, которые у нее просто зашкаливали, в десятки раз, они на этом препарате как-то сразу начали в разы снижаться, и мы действительно поняли, что он ей помогает", - рассказала Татьяна Комарова.

Казалось, что выход найден. Но этот препарат производится только за границей, цена - более 12 миллионов рублей. Обычной семье просто негде взять такие деньги. Эту крохотную жизнь может спасти ваша помощь. Любое участие в судьбе Оли даст ей надежду на выздоровление. Только благодаря вам заветная мечта девочки – поправиться и пойти в детский сад – наконец-то сможет исполниться.

Елена Сахно, Виктор Мальцев, Вадим Карташов, "ТВ Центр".

Помощь Оле нужна как можно скорее. Без этого препарата ей не выжить. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Оли Стариковой, программа 1412

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