Начинающим предпринимателям Москвы предложили кредит с нулевой ставкой

Проценты субсидирует столица

Власти Москвы решили поддержать начинающих предпринимателей, бизнес которых зарегистрирован в столице не более 12 месяцев назад. Им предоставили возможность получить кредит с нулевой ставкой на первый год.

"Город выступает поручителем и субсидирует 14% ставки по кредиту - на величину ключевой ставки Центробанка. Благодаря этому у начинающих предпринимателей есть возможность получить заем на льготных условиях - вплоть до 0% годовых", - сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Как сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы, к программе уже присоединились Сбербанк, Промсвязьбанк и банк "Открытие". Сниженная ставка будет действовать в течение года - в зависимости от выбранного банка она составит от 0% до 18%. Воспользоваться льготой могут представители малого и среднего бизнеса любых отраслей экономики, передает агентство городских новостей "Москва".

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