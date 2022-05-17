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Россиянам с 14 лет начнут выдавать микрогранты

10:41
  • вторник
  • 17 мая 2022

Грантовый конкурс проводит Росмолодежь

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в сентябре 2022 года начнет выдавать на реализацию проектов молодых людей микрогранты. Об этом во вторник, 17 мая, рассказала руководитель ведомства Ксения Разуваева.
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Участниками конкурса "Росмолодежь. Гранты" смогут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Общая сумма грантовой поддержки составляет 2,5 млрд рублей. Величина одного микрогранта будет составлять до 50 тысяч рублей.

Микрогранты будут предоставляться по тем же направлениям, что и традиционные гранты "Росмолодежи": экология, добровольчество, культура, творчество, тема социального предпринимательства и другие.

Как отметила Разуваева, продумана прозрачная и детальная, но вместе с тем достаточно простая для пользователей система отчетности, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ряд новых проектов для молодежи будет запущен на базе платформы "Россия – страна возможностей" (далее — РСВ). Их создание президент России Владимир Путин обсудил с членами наблюдательного совета организации. Президент выслушал и поддержал инициативы участников встречи — победителей многочисленных конкурсов и олимпиад.

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