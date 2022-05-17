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Шотландия задумалась о вступлении в НАТО

10:19
  • вторник
  • 17 мая 2022

Войти в Альянс Шотландия могла бы в случае обретения независимости

Шотландии после обретения независимости следует вступить в НАТО. С таким заявлением во вторник, 17 мая, выступила первый министр Шотландии Никола Стерджен.
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Политик заявила, что в правильности такой позиции ее убедили события последних трех месяцев. Она выразила убежденность в том, что в сочетании с прочными отношениями с Великобританией членство в ЕС и НАТО станет краеугольным камнем политики безопасности независимой Шотландии.

Стерджен также отметила стратегическое положение Шотландии на северной окраине Европы, недалеко от Арктики. По словам министра, этот факт становится всё важнее с учетом активности российских подводных лодок в Северной Атлантике.

Членство в НАТО будет "не только жизненно важным для безопасности Шотландии", это позволит ей "во взаимозависимом мире способствовать коллективной безопасности соседей и союзников", цитирует шотландского политика The Times.

В сентябре 2014 года в Шотландии прошел референдум по вопросу о независимости от Объединенного Королевства. Гражданам Великобритании и Европейского Союза, постоянно проживающим в Шотландии, было предложено ответить "да" или "нет" на вопрос: "Должна ли Шотландия стать независимой страной?". 55,3 % проголосовавших выступили против независимости.

Однако вопрос суверенитета Шотландии время от времени вновь возникает на повестке. В стране периодически проходят различные манифестации сторонников независимости.

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