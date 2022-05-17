"Я темнокожая, лесбиянка и иммигрантка": преемница Псаки зашла с козырей

Администрация Байдена преодолевает барьеры
Новый официальный представитель администрации президента США Карин Жан-Пьер провела свой первый брифинг в Белом доме.
Жан-Пьер сменила Джен Псаки, которая покинула пост в мае 2022 года. Пресс-секретарь начала свое выступление с биографических подробностей.
"Мое нахождение на этом подиуме представляет собой присутствие нескольких первых. Я - первая черная, первая лесбиянка и одновременно первая иммигрантка, которая заняла эту должность", - подчеркнула Жан-Пьер.
Она заметила, что в администрации президента Джо Байдена много преодолевающих барьеры мужчин и женщин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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