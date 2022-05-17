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Полиция Армении задержала около 300 оппозиционеров

10:37
  • вторник
  • 17 мая 2022

Демонстранты требуют отставки премьера Пашиняна

Растет число задержанных полицией Армении демонстрантов, протестующих против политики премьер-министра страны. Утром 17 мая сообщалось о задержании 155 митингующих, теперь цифра увеличилась до 280.

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Организованные парламентской оппозицией антиправительственные акции, шествия и митинги в Ереване продолжаются с 17 апреля. А после выступления премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном, началась новая волна протестов.

Во вторник утром демонстранты перекрыли движение в различных частях столицы Армении - в том числе дороги, ведущие в аэропорт и Минобороны. Как сообщается, среди задержанных - сын второго президента страны Роберта Кочаряна Левон и сын бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Игорь, передает "Интерфакс".

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