Австрия отвергла идею вступления в НАТО

Государство намерено сохранить нейтральность

Австрия собирается сохранить свой нейтральный статус и не намерена вступать в Североатлантический альянс. Об этом во вторник, 17 мая, рассказала австрийский министр обороны Клаудия Таннер.

Политик заявила, что для Австрии ситуация совершенно ясна с точки зрения конституционного права — страна нейтральна.

Австрийским властям известно также об отношении австрийцев к нейтралитету, который находится "в сердце австрийцев", подчеркнула Таннер.

Глава Минобороны Австрии при этом отметила, что вопрос вступления в НАТО — решение каждого отдельного государства, сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что российский президент Владимир Путин, резко раскритиковавший однополярное мироустройство в Мюнхенской речи 2007 года, был абсолютно прав. С тех пор прошло пятнадцать лет, а ситуация в мире еще больше обострилась, отметила бывший министр.

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