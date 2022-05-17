ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Австрия отвергла идею вступления в НАТО

11:22
  • вторник
  • 17 мая 2022

Государство намерено сохранить нейтральность

Австрия собирается сохранить свой нейтральный статус и не намерена вступать в Североатлантический альянс. Об этом во вторник, 17 мая, рассказала австрийский министр обороны Клаудия Таннер.
Шотландия задумалась о вступлении в НАТО

Политик заявила, что для Австрии ситуация совершенно ясна с точки зрения конституционного права — страна нейтральна.

Австрийским властям известно также об отношении австрийцев к нейтралитету, который находится "в сердце австрийцев", подчеркнула Таннер.

Глава Минобороны Австрии при этом отметила, что вопрос вступления в НАТО — решение каждого отдельного государства, сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что российский президент Владимир Путин, резко раскритиковавший однополярное мироустройство в Мюнхенской речи 2007 года, был абсолютно прав. С тех пор прошло пятнадцать лет, а ситуация в мире еще больше обострилась, отметила бывший министр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Австрия
Австрия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.