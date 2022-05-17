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Песков предупредил о невозможности изолировать Россию

11:00
  • вторник
  • 17 мая 2022

Россия "сдюжит" противостояние с Западом, подчеркнули в Кремле

Сам факт существования России является раздражающим фактором для коллективного Запада. Однако наша страна "сдюжит" противостояние с Западом, у нее все для этого есть. С таким заявлением во вторник, 17 мая, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля заявил, что коллективный Запад готов на все, чтобы не дать России жить так, как она хочет. США стали враждебным России государством, отметил он.

Однако Россию не удастся изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно, подчеркнул Песков. По его выражению, наше государство находится в условиях "идеального шторма" и момента истины. Россия уверена в своей победе и достижении поставленных целей, в том, что "все будет хорошо".

Любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, где голос России будут слышать, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уверенно справляется с западными санкциями. Невиданное санкционное давление, под которым оказалась наша страна и которое, как рассчитывали на Западе, должно уничтожить нашу экономику, бумерангом ударило по странам, эти санкции вводящим, указал российский лидер.

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