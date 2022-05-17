Песков раскрыл пользу кризисов для России

Представитель Кремля выступил на марафоне "Знание"

Россия проходит непростой период. Но наша страна всегда использовала кризисы для обновления и совершенствования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы сейчас с вами находимся и живем в очень сложное, непростое, но очень ответственное время. На протяжении многих десятилетий, пары десятилетий наша страна развивалась, набирала темпы развития, пыталась выстоять в кризисе, использовала кризисы для обновления, для совершенствования", - сказал представитель Кремля, выступая на марафоне "Знание".

По словам Пескова, Россия использовала кризисы, чтобы развиваться и становиться лучше. Страна отстаивала свои интересы, чтобы следующим поколениям открывались новые возможности, приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

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