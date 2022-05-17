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Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО

11:06
  • вторник
  • 17 мая 2022

Стокгольм против размещения ядерного оружия и военных баз

Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщило представительство страны в Альянсе.
ОДКБ готова наладить практическое взаимодействие с НАТО

В случае одобрения заявки Швеция выступит против размещения на своей территории ядерного оружия и военных баз.

В МИД России заявили, что вступление Швеции в НАТО нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы. Шведский нейтралитет был важным фактором сохранения стабильности и доверия в регионе Балтийского моря.

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