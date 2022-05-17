Минздрав объявил о решении проблемы дефицита ряда лекарств

Это касается препаратов от эпилепсии и болезней щитовидной железы

В России решена проблема с дефицитом лекарств от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы. Об этом во вторник, 17 мая, рассказали в российском Министерстве здравоохранения.

В ведомстве отметили, что меры, принятые совместно с производителями и дистрибьютерами лекарственных препаратов, позволили нормализовать ситуацию, которая сложилась в результате ажиотажного спроса.

С начала 2022 года в гражданский оборот было выпущено более 1,6 млн упаковок препаратов, которые используются для лечения эпилепсии, по шести торговым наименованиям, в различных дозировках и лекарственных формах.

Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы в 2022 году были выпущены в гражданский оборот в объеме свыше 7,6 млн упаковок по четырем торговым наименованиям, сообщает "Интерфакс".

20 апреля замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что в стране не зафиксировано ярко выраженной дефектуры (отсутствия в аптеке необходимого товара) ни по лекарственным препаратам, ни по медицинским изделиям.

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