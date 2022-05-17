ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав объявил о решении проблемы дефицита ряда лекарств

11:41
  • вторник
  • 17 мая 2022

Это касается препаратов от эпилепсии и болезней щитовидной железы

В России решена проблема с дефицитом лекарств от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы. Об этом во вторник, 17 мая, рассказали в российском Министерстве здравоохранения.
Минздрав опроверг сообщения о новых штрафах за ввоз лекарств

В ведомстве отметили, что меры, принятые совместно с производителями и дистрибьютерами лекарственных препаратов, позволили нормализовать ситуацию, которая сложилась в результате ажиотажного спроса.

С начала 2022 года в гражданский оборот было выпущено более 1,6 млн упаковок препаратов, которые используются для лечения эпилепсии, по шести торговым наименованиям, в различных дозировках и лекарственных формах.

Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы в 2022 году были выпущены в гражданский оборот в объеме свыше 7,6 млн упаковок по четырем торговым наименованиям, сообщает "Интерфакс".

20 апреля замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что в стране не зафиксировано ярко выраженной дефектуры (отсутствия в аптеке необходимого товара) ни по лекарственным препаратам, ни по медицинским изделиям.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Аптека
Аптека
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.