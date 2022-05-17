В России с коронавирусом госпитализированы еще 2772 человека

Выявлено 4122 случая

За сутки в России госпитализированы 2772 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 4122 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 212 человек, из них госпитализирован только 137.

Выздоровели за сутки 5984 человека. Скончались 110 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18268958 человек. Умерли 377869 зараженных. Вылечились 17658542 заболевших.

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