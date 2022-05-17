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Пленный британский наемник рассказал о провокации в Буче

11:35
  • вторник
  • 17 мая 2022

Никаких следов сражения в городе не было

В покинутом российскими войсками в начале апреля городе Буча не было следов сражения. Трупов на улицах также не было видно, рассказал сдавшийся в плен британский наемник Эндрю. Британец приехал на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, его отправили на окраины Бучи, в которой киевские власти устроили провокацию.

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"Нас отправили в Бучу после того, как оттуда ушли русские. Там я смог пообщаться с местными. В самой Буче мы не были, только на ее окраинах… Лично я не видел никаких трупов, ничего подобного. Все выглядело нетронутым", — цитирует наемника RT.

Эндрю уточнил, что это было 3-5 апреля, в городе не было следов сражения.

Ранее Киев обвинил российских военных в убийстве мирных жителей в Буче. Однако спецслужбы Белоруссии представили материалы, согласно которым британские организаторы провокации прибыли из Львова и проводили в городе постановочную съемку, после чего видеоматериалы вбрасывали в информационное пространство.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу: Москва знает, кто готовил провокацию в Буче, какими средствами и что за люди работали над этим. Следственный комитет России по факту украинской провокации возбудил уголовное дело.

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