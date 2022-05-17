В Кремле оценили возможность разблокировки Instagram

В будущем соцсеть может вновь заработать в России

Представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил возможности разблокировки в России Meta (владеет Facebook и Instagram, признана в России экстремистской и запрещенной – прим. ред.).

"Честно говоря, я бы этого не исключал", - отметил пресс-секретарь президента (цитата по ТАСС).

11 марта Генпрокуратура России потребовала признать Meta экстремистской организацией в связи с тем, что компания разрешила Facebook и Instagram не удалять призывы к насилию в отношении российских военных.

21 марта официально вступило в силу решение суда, в соответствии с которым американская компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена. При этом уточняется, что россияне могут пользоваться данными программными продуктами, если не осуществляют экстремистскую деятельность.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"