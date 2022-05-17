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Песков рассказал, как поступает с несогласными со спецоперацией друзьями

12:02
  • вторник
  • 17 мая 2022

Пресс-секретарь президента отметил наличие разных мнений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 17 мая, рассказал, что среди его друзей есть несогласные с происходящими событиями.
Песков рассказал о "самоочищении" России

Как отметил официальный представитель Кремля, в его круге общения имеются и люди, несогласные с проведением Россией специальной военной операции по защите республик Донбасса, потому что "не понимают сути происходящего".

Дмитрий Песков рассказал, что пытается переубедить друзей с таким настроем и "обратить их в свою веру". Пресс-секретарь президента заверил, что и дальше будет делать всё возможное в этом направлении, сообщает ТАСС.

В марте Песков заявлял, что граждан России, которые не поддерживают российскую специальную военную операцию по защите республик Донбасса, мало. Пресс-секретарь президента отметил, что проводится активное разъяснение причин, целей и задач этой спецоперации. Он выразил надежду, что "те, кто не согласны, они поймут, что происходит".

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