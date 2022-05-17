Лавров назвал Украину "расходным материалом" для Запада

США и ЕС "готовы воевать до последнего украинца", заметил министр

Киевом на российско-украинских переговорах управляют Лондон и Вашингтон.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Сергей Лавров. Украина является лишь "расходным материалом" в борьбе Запада с Россией.

"Украина никому не нужна. Украина - это "расходный" материал в гибридной тотальной войне с Россией", - сообщил министр в ходе федерального просветительского марафона "Новые горизонты".

Глава МИД заметил, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель неоднократно говорил, что "мы не имеем права позволить России победить".

"То есть война ими объявлена, и отнюдь не между Украиной и Россией, а между Западом и Россией. Знаете, есть уже расхожее выражение, что "Запад готов воевать до последнего украинца", - подчеркнул Лавров (цитата по РИА Новости).

Ранее Лавров в очередной раз подчеркнул, что Россия совершенно не заинтересована в войне в Европе.

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