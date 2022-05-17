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Кремль объяснил тактику России в информационной войне

12:20
  • вторник
  • 17 мая 2022

Уходить в оборону нельзя, заявил Дмитрий Песков

В рамках информационной войны необходимо отвечать на все выпады, нельзя уходить в оборону. Такое мнение во вторник, 17 мая, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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По словам официального представителя Кремля, нужно объяснять свою позицию, отвергать ложь и не стесняться называть всё своими именами, тем более в таких жестких ситуациях.

— Там, где ложь, — надо говорить "ложь", там, где подлог, — надо говорить "подлог", — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента также заявил, что необходимо быть терпеливым, внимательным, образованным и серьезным потребителем информации, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе саммита ОДКБ, что против России и Белоруссии развернута гибридная война, основной составляющей частью которой является информационная война. В связи с этим белорусский лидер предложил "пойти по пути Китая" в информационной борьбе в интернете.

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