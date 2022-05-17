Бочкарев: Транспортная развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе завершена на 73%

В Москве идет реконструкция устаревших "клеверных" развязок

Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе завершена почти на три четверти.

73% работ уже выполнены, сейчас строители возводят съезды, дождевую канализацию, опоры, пролетные строения путепроводов, а также прокладывают слаботочные системы, сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"За счет реконструкции развязки улучшится транспортная доступность близлежащих районов и городского округа Мытищи <…> значительно увеличится пропускная способность МКАД, Осташковского шоссе и улицы Осташковская", - заметил глава стройкомплекса.

Проект предполагает строительство 8,7 километра дорог, два боковых проезда и другие дорожные объекты, напомнили в мэрии.

В Москве продолжается программа реконструкции устаревших "клеверных" развязок на МКАД. За 10 лет открылись 18 новых развязок, еще четыре находятся в работе.

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