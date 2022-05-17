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Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков из "Азовстали"

11:58
  • вторник
  • 17 мая 2022

Сложил оружие в том числе 51 тяжелораненый

Российское Минобороны подтвердило начало сдачи в плен боевиков запрещенного подразделения "Азов" и украинских военнослужащих, которые заблокированы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Как рассказали в военном ведомстве, за сутки сложили оружие 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый.

"Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики", - отметили в военном ведомстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что блокированные на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе украинские военные начали выходить с завода и сдаваться. Он надеется впоследствии вернуть оказавшихся в плену на подконтрольную украинским властям территорию.

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