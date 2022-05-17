Пятнадцатитысячная группировка ВСУ оказалась в котле под Северодонецком

Военные занимались уничтожением гражданской инфраструктуры ЛНР

МВД Луганской народной республики заявило о котле, в который попала группировка ВСУ под Северодонецком и Лисичанском. Украинские солдаты и наемники в основном занимались запугиванием местного населения и уничтожением гражданской инфраструктуры. В окружении – более 10 тысяч человек.

"Тысяч 15-16 в полном объеме будет", - заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в эфире Первого канала.

Киселев подчеркнул, что главной задачей окруженной группировки было уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения. Кроме того, военные запугивали мирное население.

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