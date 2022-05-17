Ростуризм анонсировал новый этап программы туристического кешбэка

Программа продолжится по поручению правительства

Продажи нового этапа туристического кешбэка стартуют во второй половине лета, поездки в рамках программы можно будет осуществить с 1 октября. Об этом во вторник, 17 мая, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По словам главы ведомства, эта программа создает огромный экономический эффект для регионов, суммарно за два года регионы получат около 200 млрд рублей прямого и косвенного мультипликативного эффекта в свои экономики.

При этом растет спрос на поездки по новым направлениям и в "низкий" сезон, формируется устойчивый тренд по поездкам не только в пиковые периоды. Возрастает популярность круизов — в частности, именно благодаря туристическому кешбэку, рассказала Догузова.

Среди новых направлений туризма, которые выделяются наравне с традиционными лидерами, руководитель Ростуризма назвала Татарстан, Урал, Башкирию, Пермский и Алтайский края, сообщает ТАСС.

Весенний этап продаж туров с кешбэком был завершен досрочно, в ночь на 9 апреля, поскольку закончились выделенные на него средства. Позднее правительство России продлило продажи по программе на неделю, до 15 апреля включительно. За эту неделю путевки купили 250 тысяч граждан России.

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