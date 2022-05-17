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Новые "очаги дождей" ждут Москву после короткой передышки

13:17
  • вторник
  • 17 мая 2022

В ночь на 17 мая в столице выпало 10% месячной нормы осадков

В российской столице за минувшую ночь выпало более десятой части месячной нормы осадков, которая в мае составляет 51 мм. Об этом во вторник, 17 мая, рассказали в центре погоды "Фобос".
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие часы

По данным синоптиков, на метеостанции ВДНХ, в осадкомеры попало 7 мм осадков. Всего с начала последнего весеннего месяца в копилке осадков столицы уже почти половина от положенного за май (24 мм или 47%.

В течение дня 17 мая дожди будут постепенно ослабевать, а в вечерние часы прекратятся. Однако пауза окажется недолгой.

Среда будет преимущественно сухой и чуть более теплой, а вот в четверг регион вновь ждут очаги дождей и новое холодное вторжение, цитирует синоптиков АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что тепло вернется в московский регион в середине третьей декады мая. По прогнозам синоптиков, воздух в столице прогреется до 20 градусов. Начнется потепление с субботы.

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