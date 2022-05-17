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"Навигатором мер поддержки" воспользовались тысячи предпринимателей в Москве

14:52
  • вторник
  • 17 мая 2022

Популярность сервиса растет

Более пяти тысяч столичных предпринимателей воспользовались услугами "Навигатор мер поддержки" в первый год работы онлайн-сервиса. Об этом на своей странице в соцсети рассказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр, навигатор позволяет быстро и удобно узнавать о доступных субсидиях, льготах и грантах, а также нефинансовых мерах поддержки. Пользоваться сервисом могут как производители, так и инвесторы.

Чтобы узнать о доступных мерах поддержки, пользователю нужно выбрать параметры на странице сервиса. Чем подробнее предприниматель укажет все данные, тем более точным будет итоговый список.

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