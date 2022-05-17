В Москве обсудили гибридную войну Запада против России

Дисккуссию организовало общество "Знание"

О гибридных войнах, гарантиях общемировой безопасности и роли России в укреплении многополярного мира говорили в Москве участники и гости просветительского марафона "Новые горизонты". Его организовало Российское общество "Знание".

Выступили ведущие отечественные политики и дипломаты. В том числе Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Сергей Кириенко. Также в мероприятии приняли участие более 12 тысяч студентов и школьников. Вместе со спикерами они обсудили ключевые темы мировой повестки. Говорили о западных санкциях, давлении на СМИ, русофобию в Европе и других проявлениях гибридной войны Запада против России, сообщает "ТВ Центр".

"Мир меняется необратимо. Поэтому понятное человеческое желание, что "давайте немножко подождём и всё вернётся так, как оно было раньше". А оно не вернётся. Мир поменялся на наших глазах и продолжает меняться необратимо. Нельзя подождать. Ну а если подождать, то это означает, что этот новый мир просто будут формировать без нас с вами", - рассказал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

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