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Более 1700 москвичей примут участие в чемпионате "Абилимпикс-2022"

14:50
  • вторник
  • 17 мая 2022

Соревнования пройдут по 84 направлениям

Более 1700 человек примут участие в чемпионате профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс-2022". Мероприятие проходит в эти дни в столице.

Ежегодно тысячи москвичей получают возможность трудоустроиться и совершенствовать свои навыки в профессии. Участвовать в чемпионате могут школьники, студенты и специалисты. Конкурсанты пробуют себя в разных сферах деятельности. Соревнования пройдут по 84 профессиональным направлениям, самое популярное из них - сервис и сфера услуг.

"Для взрослых специалистов это хорошая возможность трудоустроиться, так как в наш чемпионат мы привлекаем лучших работодателей города Москвы. Чемпионат "Абилимпикс" - это конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и лицами с ограниченными возможностями здоровья. В этом году Москва проводит 8-й чемпионат "Абилимпикс". И с каждым годом наши возможности растут и растут", - отметила руководитель Московского центра развития движения "Абилимпикс" Надежда Ледащева.

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