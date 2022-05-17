В Мытищах два человека пострадали из-за взрыва в машине

Подробности устанавливаются

Два человека пострадали в результате взрыва на парковке в подмосковных Мытищах. Во вторник днем на улице Матросова неожиданно взорвался багажник припаркованной там Kia Sorento, сообщает "ТВ Центр".

Ударная волна повредила не только машину, но и владельца иномарки, а также задела прохожего. Сейчас они госпитализированы. По предварительной информации, оба являются работниками местного ЖКХ.

Основной версией ЧП следователи называют детонацию снаряда к ручному противотанковому гранатомету, тубус которого нашли рядом с машиной. Его могли привезти как трофейное оружие из Донбасса. Однако есть и другая версия — что РПГ является муляжом, а на самом деле взорвался газовый баллон, находившийся в багажнике.

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