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Смертельное ДТП произошло на юге Москвы

15:01
  • вторник
  • 17 мая 2022

Есть пострадавшие

Смертельная авария на юге Москвы. Водитель Porsche не справился с управлением, машина столкнулась с отбойником и отлетела на газон.

Всё произошло на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. За рулем находился 30-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте. Три пассажира были госпитализированы, сообщает "ТВ Центр".

Между тем выяснилось, что водитель всегда любил погонять. Только за этот год у него было более 260 штрафов за превышение скорости.

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