Собянин рассказал о строительстве новых школ и детских садов в Москве

Детский сад на 350 мест возводят в Новой Москве

Три школы и 13 детских садов введены в эксплуатацию в Москве с начала этого года и строительство новых объектов продолжается без перерывов. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Около половины учреждений строят в Новой Москве. Так, детский сад на 350 мест с бассейном возводят в жилом комплексе на улице Георгиевская в Московском. Работы проводит инвестор.

А за счёт бюджета строится школа на 1100 детей в поселении Мосрентген. Там будет бассейн, лабораторно-исследовательский комплекс, IT-полигон, а ещё кабинеты музыки, пения и зал хореографии. Всего в этом году будет построено около 20 школ и почти 40 садов.

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