Как в "Лужниках" идет строительство ФОКа и Центра самбо и бокса

За 10 лет в Москве построили и реконструировали полторы сотни спортивных объектов

Большое внимание в столице уделяется строительству спортивных объектов. За 10 лет в городе возвели и реконструировали полторы сотни зданий, среди них стадионы, спортивные залы и прочее. Так сейчас в районе Лужников строят Центр самбо и бокса, а воспитанники училища олимпийского резерва имени Гомельского ждут новый ФОК.

Контрастные по фактуре и цвету витражи, декоративные ламели – футуристическое здание на севере столицы с каждым днем все больше приобретает свои проектные очертания. Для училища олимпийского резерва имени Гомельского возводят новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

"Строительство началось в октябре 2020 года. В настоящий момент готовность объекта составляет порядка 70%. В настоящее время в здании ведутся черновые отделочные работы, а также монтаж инженерных коммуникаций", - сообщил специалист по строительству объектов спортивного назначения АНО "Развитие спортивных инфраструктурных объектов" Олег Воробьев.

В комплексе будет зал для игровых видов спорта, тренажерный зал и бассейн размером 25 на 16 метров. Строители уже провели гидравлические испытания чаши, поэтому в ближайшие дни здесь начнут укладывать плитку.

Панорамное остекление – не просто архитектурное решение. Оно обеспечивает равномерное покрытие водной поверхности светом и, главное, правильное его преломление, что особенно важно для спортсменов во время тренировок.

Кабинеты для массажа и врачей, зоны отдыха, раздевалки и тренерские. В школе тренируют 1200 спортсменов: баскетболистов, фигуристов, пятиборцев, пловцов. Прежний бассейн был недалеко, через дорогу. В новый корпус можно будет пройти просто по галерее.

"Новый корпус нам даст, я думаю, в плане восстановительных мероприятий, в плане подготовки с расширением, я предполагаю, что результат будут только расти", - говорит старший тренер отделения баскетбола Сергей Романовский.

Если и не архитектурной доминантой, то точно ярким новым образом в районе Лужников станет строящийся Центр самбо и бокса. Фасад со стороны третьего транспортного кольца преображается в яркое разноцветное панно. Но главное, конечно, внутри.

"Два независимых блока, которые могут проводить даже единовременно соревнования, вплоть до международного уровня, которые никак не зависят друг от друга. Также данный объект позволит проводить тренировочный процесс. Т.е. инфраструктура позволяет жить, тренироваться", - рассказал руководитель проекта строительства АНО Развитие спортивных и инфраструктурных проектов Дмитрий Бизюков.

Всего за десятилетие в Москве построили и реконструировали полторы сотни объектов. От небольших спортивных залов до культовых для болельщиков стадионов. Поддерживать такие темпы работ помогают новейшие технологии.

"Данный объект проектировали при помощи БИМ-технологий. Т.е. было разработано больше 20 моделей основных разделов: конструктивная часть, архитектурные решения, инженерные системы. И в процессе строительства на начальном этапе это позволило избежать многих коллизий", - рассказал главный инженер проекта АО "Москапстройпроект" Сергей Кафыркин.

"У нас будет 16 объектов на ввод в этот год. Девять будут строиться за средства городского бюджета, и семь будут строиться нашими коллегами из инвестиционного сектора", - рассказал заместитель мэра г. Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Иван Колесников, Александр Ивановский, Константин Чурашов, Юрий Тимошин, Владислав Карташов, Николай Мурашов, "ТВ Центр".

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