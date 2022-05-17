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Пожарные-мотоциклисты показали, как справляются с ДТП в Москве

15:10
  • вторник
  • 17 мая 2022

Они это продемонстрировали во время учений

Когда счет идет на секунды. Добраться до места ДТП оперативно и быстро оказать первую помощь по силам мотогруппе спасателей. С приходим тепла они вновь приступили к патрулированию города. В поле зрения основные магистрали и общественные пространства. Свои навыки специалисты отрабатывают на учебном полигоне.

Быстроходные, мобильные, способные, кажется, на любые манёвры - даже в сложной ситуации, в плотном потоке машин. До места дорожно-транспортного происшествия мотоциклисты-спасатели добираются моментально. Первыми. Ограждают место, оценивают обстановку, при необходимости - запрашивают дополнительные силы. И сразу же приступают к делу. Ликвидируют возгорание с помощью специальной ранцевой установки "Игла". А для того, чтобы разблокировать водителя, оказавшегося зажатым в собственной машине, им требуется всего несколько минут.

Дополнительные силы в этом случае понадобились. По легенде, это действительно экстраординарное ДТП. В котором пострадали сразу несколько автомобилей. На четвертом этаже многоуровневой стоянки водитель не справился с управлением, столкнулся с другой машиной. Припаркованный автомобиль от удара пробил ограждение и упал на машину внизу. А автомобиль виновника аварии повис между этажами. Сотрудники аварийно-спасательного отряда с помощью альпинистского снаряжения спустились к машине. Сначала зафиксировали её.

"Расчёт спасателей, поднявшись наверх - с помощью средств спасений с высоты, также гидравлического оборудования - извлек, деблокировал пострадавшего и спустил его до земли, оказав ему первую помощь", - рассказал оперативный дежурный аварийно-спасательной службы Пожарно-спасательного центра Москвы Александр Шляпин.

И на учениях на специальном полигоне, и в реальной жизни спасатели разных подразделений так и работают - в тесной связке. И стараются действовать максимально оперативно. В штате столичного пожарно-спасательного центра сейчас 22 мотоцикла. Они укомплектованы и аптечкой, и инструментами для ликвидации ДТП, и огнетушителями. С мая расчёты быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах уже заступили на ежедневное дежурство и патрулируют дороги столицы.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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