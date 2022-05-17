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За год работы кадрового центра Депздрава проверку прошли 9 тысяч московских врачей

15:16
  • вторник
  • 17 мая 2022

Там может быть смоделирован любой клинический случай

Ровно год в Москве работает кадровый центр Департамента здравоохранения. Он стал одной из самых эффективных площадок для проверки навыков врачей и повышения их квалификации.

Новейшее оборудование и десятки тематических станций позволяют смоделировать любой клинический случай, тут же можно выполнить учебное обследование, лечение и реанимацию. За время работы Центра свои знания подтвердили уже 9 тысяч медицинских работников самых разных специализаций, отмечает "ТВ Центр".

"Кроме того, кадровый центр является уникальной образовательной площадкой. Здесь медицинские работники оттачивают свои профессиональные компетенции на современном симуляционном и медицинском оборудовании. Также они проходят психологические тренинги, тренинги по своему профессиональному росту", - рассказала заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова.

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