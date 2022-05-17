Как обезопасить себя от клещей

Свои советы дали специалисты

В Москве начался сезон клещей. В этом году снег растаял поздно, но уже сотни человек обратились за медицинской помощью с жалобами на укусы насекомых. Учитывая, что весна выдалась прохладной и сырой, их активность может затянуться - любят они такую погоду!

Специалист по дезинсекции обрабатывает растительность на дачном участке. Особый химический раствор с помощью автоматического распылителя наносится на кусты, газон и высокую траву. Везде, где может обитать самое неприятное для дачников насекомое – клещ. Экспертов пригласила к себе хозяйка этого приусадебного участка. Обезопасить семью решила после того, как обнаружила паразита у себя на теле.

Вытащить клеща Анна решила самостоятельно. Не получилось. Поэтому на следующий день девушка обратилась к врачам. Однако взять на анализ насекомое было уже невозможно. Медики порекомендовали, если есть сомнения, то лучше сразу идти в травмпункт. Специалисты удалят жука без последствий, и на исследование его возьмут.

"Чем меньше клещ находится на человеке, тем меньше вероятность того, что он передаст вам болезнь. Москва и Подмосковье, кроме Дмитровского и Талдомского районов, благополучны клещевому энцефалиту. Там нет клещей, заражённых пищевым энцефалитом, и поэтому профилактика клещевого энцефалита не проводится", - сообщила заведующая инфекционным отделением ГБУ ИКГБ №2 ДЗО Москвы Наталья Прохорова.

Обрабатывать приусадебный участок от клещей лучше всего с середины и до конца весны, говорят специалисты. В этот момент насекомое особенно опасно. После зимней спячки оно активно ищет себе пищу. Летом эти паразиты менее активны.

"После обработки следует потерпеть около часа-трёх. За это время средство кристаллизируется, высыхает, и потом оно уже безопасно и для животных, и для человека. Средство рассчитано на то, чтобы убить всех клещей. Оно действует на их нервную систему, и работает ещё около месяца после обработки, когда для человека и для животных это уже безопасно", - сообщили в организации по дезинсекции.

Клещи опасны тем, что являются переносчиками смертельных заболеваний. Самым тяжелым считается клещевой энцефалит. Если после укуса инфицированного насекомого своевременно не сделать укол противоклещевого иммуноглобулина, болезнь быстро прогрессирует, и приводит к тяжёлой инвалидности и даже смерти. Поэтому медики рекомендуют обязательно посещать травмпункт после инцидента и обязательно наблюдаться у врача в течение месяца. Даже в Москве, где пока по информации Роспотребнадзора, тяжелое заболевание не выявлено.

Противоклещевая обработка садового участка в 10 соток занимает около двух часов. Важно, чтобы на момент дезинсекции и до полной кристаллизации средства не было дождя. После этого считается, что барьер для клещей установлен на всё лето.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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