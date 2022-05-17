В Москве открылась выставка к 100-летию Юрия Левитанского

О поэте расскажут документы, рукописи и фотографии

Во вторник Москве открылась выставка, пожалуй, о самом ироничном поэте ушедшей эпохи. Юрии Левитанском. Даже те, кто не читал его стихов, всё равно знают их - из песен, любимых до сих пор. Настолько мудрыми и одновременно изящными оказались строки. Новая экспозиция - мультимедийная. Получился рассказ не только о самом мастере, но и о времени, в котором он жил и творил.

Потоки рифм, слов и звуков. Стихи Юрия Левитанского оживают в видеоинсталляциях и 3D-проекциях. Мультимедийная выставка в музее архитектуры имени Щусева рассказывает об этом "ироническом человеке"- в этом году ему исполнилось бы 100 лет.

"Тут проблема была в том - как показать поэта? Как можно рассказать о поэзии, о поэте при помощи выставки? Это сложная задача, с которой пытались справиться кураторы. Это сценография, рассказ о личности человека и погружение в его поэзию", - отметила директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачёва.

Поэт и переводчик, мастер лирического и пародийного жанров - Юрий Левитанский был одновременно народным и немного недооцененным. Выход его первого сборника стихов прошёл незамеченным. Известность пришла позже - в 70-м году со сборником "Кинематограф", в котором проявился тот самый неповторимый стиль. Мелодичность и глубокая философия его поэзии вдохновила многих композиторов и бардов. Песни по его стихам становятся всенародно любимыми.

Новая волна популярности - в 80-м году, после выхода в прокат фильма "Москва слезам не верит". Там в сцене пикника звучит песня по стихотворению Юрия Левитанского "Диалог у новогодней елки".

Эта выставка - путешествие по жизни Юрия Левитанского. Здесь есть цветная веранда из его детских воспоминаний. В одном из стихотворений поэт назовет её игрушечным светофором на перекрёстке, куда уже не вернуться.

О поэте рассказывают документы, рукописи, фотографии и личные вещи, которые передала семья. Можно заглянуть в условный рабочий кабинет Юрия Левитанского - все предметы здесь подлинные.

Левитанский в своём творчестве почти не затрагивает тему войны. Он ушёл на фронт добровольцем, прервав учебу в Москве. По воспоминаниям поэта, тогда студенты верили, что советские войска одержат победу над агрессором ещё до начала учебного года. Но для него война продлилась долгих 6 лет, поскольку после того, как он встретил День Победы в Праге, его часть перебросили в Монголию.

Такого разного - ироничного, вдумчивого, смелого и верного своим принципам Юрия Левитанского - можно увидеть на выставке, которая будет открыта чуть больше месяца - до 26 июня.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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