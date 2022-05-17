ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве открылась выставка "Драгоценный мир живой природы"

15:25
  • вторник
  • 17 мая 2022

Памятные монеты с изображением редких видов фауны можно увидеть на станции "Выставочная"

"Драгоценный мир живой природы" - так называется выставка, которая открылась во вторник в Москве. Но не в музейных залах - а в метро.

Памятные монеты с изображением как редких, так и уже исчезнувших видов фауны России можно увидеть на станции "Выставочная". Например, прекрасной отчеканенный манул - самый пушистый из котов. Эти животные пережили мамонтов и саблезубых тигров, но сами за тысячелетия сохранили себя в прекрасной форме.

А куланы в последний раз встречались в Забайкалье век назад, теперь их можно увидеть только на картинках. Или на небольшой монете. Каждая монета - настоящие произведение искусства, а ещё нередко памятник животным, когда-то обитавших на российских просторах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Выставка "Драгоценный мир живой природы"
Выставка "Драгоценный мир живой природы"
Выставка "Драгоценный мир живой природы"
Выставка "Драгоценный мир живой природы"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.