В Москве открылась выставка "Драгоценный мир живой природы"

Памятные монеты с изображением редких видов фауны можно увидеть на станции "Выставочная"

"Драгоценный мир живой природы" - так называется выставка, которая открылась во вторник в Москве. Но не в музейных залах - а в метро.

Памятные монеты с изображением как редких, так и уже исчезнувших видов фауны России можно увидеть на станции "Выставочная". Например, прекрасной отчеканенный манул - самый пушистый из котов. Эти животные пережили мамонтов и саблезубых тигров, но сами за тысячелетия сохранили себя в прекрасной форме.

А куланы в последний раз встречались в Забайкалье век назад, теперь их можно увидеть только на картинках. Или на небольшой монете. Каждая монета - настоящие произведение искусства, а ещё нередко памятник животным, когда-то обитавших на российских просторах.

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