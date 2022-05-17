Жираф Глафира из Московского зоопарка вышла в открытый вольер

Зиму и весну она провела в теплом вольере

В центре воспроизводства столичного зоопарка под Волоколамском в уличный вольер выпустили южноафриканского жирафа - молодую самку по имени Глафира.

Зиму и почти всю весну она провела в тёплом помещении, а когда подмосковный воздух достаточно прогрелся, ей разрешили выйти на прогулку. И появление молодой, полной сил Глаши было триумфальным. Она сразу принялась скакать галопом по огромной территории, радуясь долгожданному солнцу, пусть и не такому жаркому, как на родине.

Тёплый ангар пока не закрывают - там жираф будет отдыхать и есть.

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