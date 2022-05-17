Минпросвещения решило вернуть детям традиции пионеров

Они будут полезны и в наши дни

Минпросвещения ведет активную работу с общественными детскими организациями. В их деятельности могут найти применение традиции и подходы пионерского движения, уверен замминистра просвещения Александр Бугаев. Замглавы ведомства напомнил, что 19 мая в России отметят памятную дату - 100 лет с момента создания пионерской организации.

"Я думаю, что такого рода традиции, такого рода подходы - которые, подчеркну, и в дореволюционный период были свойственны нашему образованию - сейчас найдут самое лучшее применение и в современной практике", - сказал Бугаев на круглом столе в Совете Федерации.

Замминистра отметил важность работы партнеров ведомства - общественных организаций. Это детские движения – в частности, "Большая перемена", "Российское движение школьников", которые активно работают в школе. Бугаев убежден, что в ближайшее время и они найдут новые подходы в своей работе, передает РИА Новости.

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