Московские единороссы предложили запустить проекты для обеспечения безопасности детского отдыха

Также будет создана электронная карта опасных для детей мест городской инфраструктуры

Партия "Единая Россия" предложила запустить проекты для обеспечения безопасности детского отдыха. Об этом во вторник, 17 мая, рассказали в пресс-службе Московского городского регионального отделения (МГРО) политической партии.

Как пояснила председатель комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикера Госдумы Анна Кузнецова, проект будет представлять собой серию видеороликов, в которых будут описываться возможные опасные ситуации. Она подчеркнула необходимость объединиться и сделать для каждого региона индивидуальную, понятную, основанную на климатических, географических и иных особенностях программу.

Также будет создана электронная карта опасных для детей мест городской инфраструктуры — по этому вопросу родители часто обращаются в приемные "Единой России".

Помимо этого в рамках совместного с "Единой Россией" проекта по модернизации детских оздоровительных учреждений до 2030 года будет модернизировано 1,4 тысячи стационарных детских лагерей. В три раза планируют увеличить количество лагерей палаточного типа, начиная с 2023 года — с 300 до 1 тысячи.

Чтобы занимать детей в летнее время вне смен в лагерях, Анна Кузнецова предложила привлекать НКО и совершенствовать сферу дополнительного образования. Также "Единая Россия" и Минспорта создали в регионах сеть доступных спортивных объектов. Это сделано в рамках реализации проекта по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов спортивного типа.

Реализации этих направлений поможет, в том числе, проект "Школа безопасного поведения".

Как подчеркнула первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, организованный детский отдых — "это не только про оздоровление, это и о безопасности наших детей". Также обсуждается доступность отдыха вместе с семьей. Например, важно оказывать поддержку в таких вопросах, как создание семейного билета на поезд и самолет, может быть, создание такого понятия, как "семейное купе" в вагонах либо бесплатный проезд на платных дорогах для машин с многодетными семьями.

Как отметила Татьяна Буцкая, важен еще один вопрос — пребывание многодетной семьи в отеле. По ее словам, увеличится количество современных палаточных лагерей (глэмпинг), в которых удобно разместиться всей семьей и которые дешевле, чем люксовый номер для семьи с детьми.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что при организации детского оздоровительного отдыха в приоритете должны быть безопасность и защищенность, поэтому необходимо соблюдать все рекомендации и требования Роспотребнадзора.

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