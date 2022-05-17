ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия выслала двух сотрудников посольства Финляндии

13:05
  • вторник
  • 17 мая 2022

Это ответ на выдворение из Хельсинки российских дипломатов

МИД России заявил протест послу Финляндии в связи с выдворением сотрудников российского посольства в Хельсинки. Антти Хелантеря 17 мая был вызван в российское внешнеполитическое ведомство.

Путин отреагировал на планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО
МИД России не будет мириться с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО

"Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением из Финляндии двух сотрудников посольства России в Хельсинки в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС", - говорится в сообщении МИД России.

Указано также на конфронтационный курс Финляндии в отношении России – в том числе поставки оружия киевскому режиму и покрывательство преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины. Подчеркивается, что Москва считает неприемлемым дальнейшее пребывание в Российской Федерации двух сотрудников персонала посольства Финляндии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Здание посольства Финляндии
Здание посольства Финляндии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.