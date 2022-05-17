Россия выслала двух сотрудников посольства Финляндии

Это ответ на выдворение из Хельсинки российских дипломатов

МИД России заявил протест послу Финляндии в связи с выдворением сотрудников российского посольства в Хельсинки. Антти Хелантеря 17 мая был вызван в российское внешнеполитическое ведомство.

"Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением из Финляндии двух сотрудников посольства России в Хельсинки в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС", - говорится в сообщении МИД России.

Указано также на конфронтационный курс Финляндии в отношении России – в том числе поставки оружия киевскому режиму и покрывательство преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины. Подчеркивается, что Москва считает неприемлемым дальнейшее пребывание в Российской Федерации двух сотрудников персонала посольства Финляндии.

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