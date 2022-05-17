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В Госдуме предложили обсудить перенос единого дня голосования

13:14
  • вторник
  • 17 мая 2022

Это связано со спецоперацией на Украине

В Госдуме предложили перенести единый день голосования на 2023 год в связи со спецоперацией на Украине.  
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С соответствующим предложением выступил глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, его слова приводит агентство "РИА Новости".

"Мы в этом зале (на пленарном заседании Госдумы – прим. ред.) все поддерживаем президента, специальную военную операцию, а на выборах мы должны говорить о противоречиях, о том, с чем мы не согласны", - заметил парламентарий.

В свою очередь в Кремле отметили, что никаких решений о возможном переносе региональных выборов в России в этом году нет.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию страны. Задачи оккупировать Украину у России нет, подчеркнул президент.

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