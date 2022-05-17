Минцифры опровергло планы блокировки YouTube

Россия не намерена закрываться от мирового интернета

Блокировка видеохостинга YouTube в России не планируется. Об этом во вторник, 17 мая, рассказал руководитель Минцифры Максут Шадаев.

Министр подчеркнул, что если в России что-то и ограничивают, при этом не должны страдать пользователи.

Шадаев напомнил, что поскольку конкуренция — двигатель прогресса, то и закрытие чего-либо — это крайняя мера, при этом должна быть своя конкурентоспособная альтернатива.

Глава Минцифры уточнил, что такой подход возможен, "если только это не переходит определенную грань, конечно, когда все-таки возможности по доступу к аудитории используются для того, чтобы навязывать информационную повестку, которая в общем враждебна для нашей страны".

Россия не хочет закрываться от глобального интернета, но необходимо выстраивать барьеры безопасности, подчеркнул Шадаев. Необходимо научиться более тонко фильтровать информацию в интернете, цитирует министра "Интерфакс".

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса Google заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ", а также каналы RT, "Россия 24", Sputnik, "Звезда", РБК, НТВ и другие. Сенатор Андрей Клишас предупредил, что действия YouTube ведут к тому, что видеохостинг окажется вне закона в России.

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