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Профицит российского бюджета с начала 2022 года составил 1,1 трлн рублей

13:59
  • вторник
  • 17 мая 2022

Такие данные представил Минфин

Профицит федерального бюджета России в январе — апреле 2022 года, по предварительной оценке, составил 1,1 трлн рублей. Это следует из данных Министерства финансов, опубликованных во вторник, 17 мая.
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За указанный период бюджетные доходы превысили 10 трлн рублей и составили 40,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов".

При этом объем расходов федерального бюджета, по оценкам Минфина, составил 8,9 трлн рублей, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что выручка России от торговли нефтью выросла на 50% с начала 2022 года, несмотря на антироссийские санкции Запада. Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства. По подсчетам МЭА, ежемесячная выручка России от продажи как сырой нефти, так и нефтепродуктов составляла около 20 млрд долларов.

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