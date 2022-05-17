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Кремль подтвердил подготовку послания Путина Федеральному собранию

13:41
  • вторник
  • 17 мая 2022

Президент огласит его в этом году

Ежегодное послание президента России Федеральному собранию – это обязанность. Владимир Путин непременно огласит его и в 2022 году, однако с датой пока не определились, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Оно должно состояться в этом году… Но точной даты пока нет", - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Пескова также спросили, будут ли раскрыты в послании планы на 2023 год. По словам пресс-секретаря, в любом послании, как правило, очерчиваются основные перспективы, передает ТАСС.

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