Россия объявила о выходе из Совета государств Балтийского моря

Организация действует в ущерб российским интересам

Россия выходит из Совета государств Балтийского моря. Об этом объявили в МИД страны.

Причина – монополизация организации странами Запада в своих целях и в ущерб российским интересам, передает ТАСС. В МИД отметили, что выход из Совета не повлияет на присутствие России в регионе.

Совет государств Балтийского моря был учрежден в 1992 году. В него входят 11 членов: Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция, Эстония и Европейская комиссия. 10 государств имеют статус наблюдателя.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о выходе из Парламентской конференции Балтийского моря. Он отметил, что у России нет диалога в рамках организации ни с одним ее членом.

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