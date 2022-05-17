Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме

Мероприятие пройдет в Бишкеке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина по участию в Евразийском экономическом форуме, который пройдет в Бишкеке в мае.

"В любом случае он будет участвовать", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Песков при этом добавил, что формат выступления главы государства - онлайн или лично - пока не определен. О деталях будет сообщено позже.

Мероприятие запланировано на 26 мая. На следующий день пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.

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