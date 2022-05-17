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Песков опроверг информацию о проблемах при оплате газа в рублях

14:07
  • вторник
  • 17 мая 2022

Для партнеров не возникает ни трудностей, ни потерь

Приобретающие российский газ компании не испытывают никаких дополнительных трудностей из-за оплаты поставок в рублях. И никаких потерь в связи с переходом к новой схеме не несут, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Указ президента действует. И, собственно, для тех, кто приобретает по этой схеме, никаких дополнительных ни трудностей, ни потерь - ничего не возникает", - прокомментировал представитель Кремля новый механизм расчетов.

Согласно указу президента России Владимира Путина, с 1 апреля покупатели из недружественных стран должны расплачиваться за газ в рублях. Такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров.

Как сообщали западные агентства, 20 мая может стать дедлайном по оплате российского газа. Однако Песков отметил, что разные поставки оплачиваются в различные сроки, в соответствии с контрактными договоренностями. И конкретные сроки знают только в "Газпроме", передает ТАСС.

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