На ЧАЭС отправится вторая группа экспертов МАГАТЭ

Об этом сообщил руководитель международного агентства

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство в ближайшие недели направит на Чернобыльскую атомную электростанцию вторую миссию экспертов.

"Эксперты МАГАТЭ окажут поддержку в области радиационной защиты, безопасного обращения с отходами, ядерной безопасности и проведения мероприятий по гарантиям", - приводит слова Гросси ТАСС.

Он добавил, что для МАГАТЭ главным приоритетом сейчас является безопасность ядерных объектов Украины.

Согласно оценка экспертов, в настоящее время угроза распространения радиации на Украине не зафиксирована.

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